В 17 раз больше площади Киева. В США полыхают почти 100 природных пожаров

В трех штатах на западном побережье США полыхают 96 крупных природных пожаров на площади в 1,4 млн гектаров. Об этом в Twitter сообщает Национальный межведомственный пожарный центр Соединенных Штатов.

Площадь пожаров в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне почти в 17 раз превышает площадь Киева.

За последние сутки обнаружено возникновение 17 новых крупных пожаров.

Людей, проживающих возле пожаров, эвакуируют.

Прогноз пожарной опасности на территории США в сентябре

Напомним, в Испании в конце августа из-за лесных пожаров власти были вынуждены эвакуировать более трех тысяч человек.