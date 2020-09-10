Он сделал больше других номинантов: норвежский депутат выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

В своем письме в Нобелевский комитет политик отметил ключевую роль Трампа в содействии контактам между конфликтующими сторонами.

Депутат норвежского парламента от "Партии прогресса" Кристиан Тибринг-Гедде предложил номинировать Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, так как действующий президент США, по его мнению, сделал больше других для достижения мира.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

"Я считаю, он сделал больше для достижения мира между народами, чем большинство номинантов на премию мира", – заявил Тибринг-Гедде.

В своем письме в Нобелевский комитет норвежский политик отметил ключевую роль, которую сыграла администрация американского президента, в примирении Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

"Ожидаем, что другие и другие ближневосточные страны пойдут по пути ОАЭ. Новые соглашения могут изменить правила игры, превратив Ближний Восток в регион сотрудничества и процветания", – написал он.

В письме также упоминалась ключевая роль Трампа в содействии контактам между конфликтующими сторонами и создании новой динамики в других конфликтах, таких как пограничный спор между Индией и Пакистаном и конфликт между Северной и Южной Кореей.

"Действительно, Трамп прервал 39-летнюю серию американских президентов, которые либо начинали войну, либо вовлекали Соединенные Штаты в международные вооруженные конфликты. Последним президентом, который этого не сделал, был лауреат Премии мира Джимми Картер", – написал Тибринг-Гедде.

Напомним, экс-президент Европейского совета и бывший премьер-министр Польши Дональд Туск предложил номинировать лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, который сейчас находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира.