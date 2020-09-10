Лукашенко получил в подарок от посла России карту с Беларусью в составе Российской империи

На ней в состав России входят Витебская, Гродненская, Минская и Могилевская губернии.

Посол России в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев поздравил Александра Лукашенко с прошедшим днем рождения, который был 30 августа, подарив ему карту Российской империи XIX века. На ней в состав России входят Витебская, Гродненская, Минская и Могилевская губернии.

Как передает Белта, российский дипломат подарил Лукашеко факсимильное издание книги 1866 года.

"Это еще одно подтверждение справедливости границ Беларуси, в том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому", – сказал Мезенцев.

Обозначенные на карте губернии сейчас являются одноименными областями Беларуси.

"Мы, конечно, ничего не утверждаем, но выглядит такой жест достаточно… интересно", – прокомментировал данное событие Telegram-канал Лента дна.

Напомним, Александр Лукашенко заявил, что не намерен передавать власть оппозиции, несмотря на масштабные протесты.

"Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал", – сказал он.