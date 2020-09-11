"У нас есть системы, о которых никто не знает". Трамп похвастался разработкой секретного оружия

В США создают “отличное оружие”, включая ядерное.

Об этом завил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме в четверг, 10 сентября.

"У нас есть новые ракеты. И, честно говоря, наш ядерный потенциал, мы должны надеяться, что нам никогда не придется его использовать, но наш ядерный потенциал сейчас находится в лучшей форме за последние десятилетия", – сказал он.

Кроме того, по его словам, у США есть вооружение, о котором никто не знает.

"У нас есть системы, о которых никто не знает. Честно говоря, будет лучше, если так и останется. У нас есть невероятные системы", – добавил Трамп.

Глава Пентагона также отметил, что за последние три с половиной года власти потратили 2,5 трлн долларов на армию.

Отметим, что Трамп не впервые рассказывает о том, что США разрабатывают "невероятное" вооружение, которое "нельзя даже представить". Еще в октябре 2019 года Трамп заявлял о том, что Соединенные Штаты разрабатывают "невероятное новое вооружение", в том числе подводные лодки новейшего образца и ядерное оружие.