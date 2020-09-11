МВФ отказал в предоставлении Беларуси $940 млн на борьбу с коронавирусом

Международный валютный фонд (МВФ) не будет выделять Беларуси кредит в 940 млн долларов для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил представитель МВФ Джерри Райс, пишет Интерфакс.

"В марте Беларусь обратилась к МВФ с просьбой обсудить возможную экстренную помощь, но соглашение не было достигнуто, мы не нашли способа преодолеть значительные разногласия по поводу надлежащей реакции (власти) на эту проблему", – пояснил Райс решение МВФ.

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Он добавил, что данная финансовая помощь не подразумевала "жестких требований". От Беларуси не требовали карантина или жесткой изоляции, а только выполнения рекомендаций Всемирной организации здоровья (ВОЗ).

"Необходимы гарантии прозрачности и соответствующие политические меры для обеспечения использования финансовых средств для борьбы с пандемией и содействия экономической стабильности", – сказал представитель МВФ.

Издание также пишет, что в Минфине и Нацбанке Беларуси не стали комментировать заявление представителя МВФ и дальнейшие перспективы привлечения средств Фонда.

Напомним, в июле президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что коронавирус в стране уже побежден.