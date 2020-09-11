Стрелой в грудь. В Бразилии специалиста по коренным народам убили индейцы, которых он изучал

Бразильского эксперта по изолированным племенам Амазонии застрелили из лука, когда он приближался к месту проживания коренных жителей.

Одного из ведущих специалистов Бразилии по изучению коренных народов Амазонии Риели Франсискато убили выстрелом из лука, когда он приближался к месту проживании одного из племен, сообщает ВВС.

Франсискато находился на западе Бразилии в муниципалитете Серингейра в штате Рондония. Он туда отравился, чтобы вести удаленное наблюдение за передвижениями изолированного народа.

По словам свидетелей, Франсискато, которого сопровождали полицейские, попытался укрыться за автомобилем, но был ранен стрелой в грудь.

"Он вскрикнул, вытащил стрелу из груди, пробежал 50 метров и упал", – сказал офицер полиции, присутствовавший при гибели ученого.

Еще один свидетель рассказал, что племя обычно было "мирной группой", но "на этот раз там было пять вооруженных людей".

Риели 30 лет занимался изучением и охраной коренного населения. Он работал в правительственном Национальном институте индейцев в Бразилии.