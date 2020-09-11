"Не хотел сеять панику": Трамп сравнил себя с Черчиллем в борьбе с пандемией

Глава Белого дома не раз приуменьшал угрозы коронавируса на публике, утверждая, что эта болезнь не страшнее гриппа.

Президент США Дональд Трамп, пытаясь оправдать свои неоднозначные высказывания об опасности коронавируса, заявил, что он просто не хотел сеять панику и сравнил себя с такими историческими личностями как Уинстон Черчилль и Франклин Делано Рузвельт.

Об этом пишет Business Insider.

Глава Белого дома ранее умалял угрозы коронавируса на публике, утверждая, что эта болезнь не страшнее гриппа. После публикации пленок с этими высказываниями, Трамп вспомнил о премьер-министре Великобритании в годы Второй мировой войны.

"Как британское правительство советовало британскому народу во время Второй мировой войны сохранять спокойствие и не сдаваться. То же самое делал и я. Когда Гитлер бомбил Лондон, Черчилль, великий лидер, часто выходил на крышу здания в Лондоне и произносил речи. Он всегда говорил уверенно. Он сказал, что надо быть невозмутимыми. И так делали мы", – заявил Трамп.

Однако критики возмутились таким сравнением с Черчиллем, указав, что тот говорил только правду об угрозах и испытаниях, с которыми столкнулась Британия, и хотел поднять дух народа, в то время как Трамп – врал.

Трамп также вспомнил о президенте США Франклине Рузвельте, который в своей инаугурационной речи в разгар великой депрессии в 1933 году сказал: "Единственное, чего мы должны бояться, так это самого страха“.

"Америка победит китайский вирус. Мы должны бояться, только самого страха. Мы делаем это очень хорошо", – сказал Трамп.

Напомним, Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Северной Каролине отметился необычным заявлением, сказав, что США избавятся от пандемии коронавируса, независимо от того будет ли создана вакцина от болезни или нет.