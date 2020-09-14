Рекордный отток вкладов. Жители Беларуси в августе забрали из банков $1 млрд

Чтобы сдержать отток денег, некоторые банки подняли ставки по депозитам в нацвалюте уже до 20% годовых.

В августе население Беларуси забрало из банков валюты на $624,3 млн. Об этом со ссылкой на Нацбанк страны сообщило агентство РБК.

За месяц объем валютных депозитов уменьшился на 8,8%. Это рекордный отток валюты из белорусских банков с 2003 года.

В прошлом месяце белорусы также забрали из банков 975,4 млн белорусских рублей ($379,4 млн) – такого не было с 2016 года, когда в стране провели денежную реформу и деноминацию рубля.

Чтобы сдержать этот отток, некоторые банки уже подняли ставки по депозитам в нацвалюте до 20% годовых.

Напомним, с 9 августа в Беларуси продолжаются протесты. Но фоне политического кризиса население активно выводило средства из банков, а также покупало наличную иностранную валюту. По данным Нацбанка, в августе чистые покупки валюты населением составили $622 млн против $874 млн – за предыдущие семь месяцев.

В августе многие белорусские кредитные организации ввели ограничения на снятие средств со счетов и покупку валюты. Банки также приостановили выдачу некоторых видов кредитов населению и вводили ограничения на снятие наличных и переводы с кредитных карт.

По оценкам агентства Fitch, Нацбанк Беларуси в целом может удовлетворить спрос кредитных организаций на рублевую ликвидность, но возможность снабжения банков валютой ограничена "скромными резервами".

11 сентября агентство S&P ухудшило прогноз по суверенным рейтингам Белоруссии до негативного. Ускорение оттока средств из банков с последующей конвертацией их в валюту может привести к быстрому истощению валютных резервов Нацбанка. Только за август они сократились на 15,8%, или $1,4 млрд. Если тенденция сохранится, правительство встанет перед выбором: удовлетворять спрос на валюту или "закрыть" резервы, чтобы использовать их для своих целей. Второй вариант может подорвать стабильность банковской системы, предупреждают в S&P.

МВФ не будет выделять Беларуси кредит в 940 млн долларов для борьбы с коронавирусом. "В марте Беларусь обратилась к МВФ с просьбой обсудить возможную экстренную помощь, но соглашение не было достигнуто, мы не нашли способа преодолеть значительные разногласия по поводу надлежащей реакции власти на коронавирусную проблему", – пояснили в фонде.