Выводы парамедиков "скорой" противоречат диагнозу, который поставили Навальному врачи, – Reuters

Решение выпустить Навального на лечение за границу было принято непосредственно в Кремле.

Парамедики "скорой", которые оказывали первую помощь Алексею Навальному, ​​не обнаружили у него никаких признаков нарушения обмена веществ. Однако это противоречит диагнозу, поставленному врачами Больницы скорой помощи № 1 в Омске, где он находился на лечении до отправки в Германию. Там пришли к выводу, что Навальный впал в кому из-за нарушения обмена веществ, и его уровень сахара в крови был в четыре раза выше нормы.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что парамедики, оказывавшие помощь Навальному, наблюдали классические симптомы отравления, включая ступор, а не какие-либо признаки нарушения обмена веществ.

"Это было неописуемо. Навальный был в ступоре, в состоянии растерянности сознания, он ничего не мог объяснить", – сказал один из источников издания.

Агентство также пишет, что врачи наблюдали у Навального симптомы отравления и поэтому ввели ему инъекцию атропина. Возможно, именно этот препарат спас ему жизнь, так как он широко используется в экстренных ситуациях, в том числе для лечения нервно-паралитических агентов, таких как "Новичок".

Источники агентства также сообщили, что решение выпустить Навального на лечение за границу было принято непосредственно в Кремле.

"Мы сидели в кабинете, когда поступил звонок из Кремля, и они сказали выпустить пациента… и работа началась. Все вздохнули с облегчением", – сказал один из собеседников агентства.

Спикер президента России Дмитрий Песков опровергает эту информацию.

"Нет, это неправда. Администрация президента РФ не контролирует врачей ни в Омске, ни в других городах страны", – сказал он.

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Вскоре политик впал в кому. Спустя несколько дней Навального вывезли из РФ и доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в его организме следы яда из группы "Новичок".

Две независимые лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие следов яда "Новичок" в организме российского политика.

Немецкие врачи сообщили об улучшении состояния Навального, который после отравления находится на лечении в берлинской клинике "Шарите". Его окончательно отключили от искусственной вентиляции легких, и он даже может самостоятельно вставать с койки.