Лукашенко поручил договориться с Украиной о "зеленом коридоре" для хасидов

Беларусь готова организовать автобусы, на которых хасидов доставят в Умань и обратно.

Александр Лукашенко поручил правительству Беларуси договориться с Украиной о предоставлении зеленого коридора для хасидов, которые не могут из Беларуси попасть в Умань, сообщает БелТА.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что Беларусь готова организовать автобусы, на которых хасидов доставят в Умань и обратно, а затем – в аэропорт.

"Все эти функции наша страна готова взять на себя и, конечно, организовать процесс максимально безопасно, в том числе для того, чтобы на ситуацию с заболеваемостью COVID это никак не повлияло", – заявила она.

Отметим, на границе Беларуси и Украины находятся более 1,5 тыс. евреев-хасидов, которые планировали попасть в Умань. Несмотря на всю нервозность ситуации, паломников на границе кормят кошерной едой.

Президент Владимир Зеленский обсудил с председателем Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Сергеем Дейнеко ситуацию на границе.

Пропустить в Украину хасидов-паломников, которые застряли на украино-белорусской границе, президента Владимира Зеленского просит и министр внутренних дел Израиля Арье Дери.

Напомним, правительство запретило въезд иностранцев в Украину с 28 августа. Паломники под исключения из этого запрета не попадают.

Ожидая запрета, хасиды начали заранее приезжать в Украину.

В ночь на 28 августа жители Умани пытались не пустить хасидов, которые успели приехать в Украину, в район паломничества, где расположено захоронение цадика Нахмана. А потом вызвали полицию.

В этом году уже произошло несколько конфликтов с участием хасидов, которым удалось попасть в Умань до 28 августа. Так, в понедельник, 14 сентября в Умани разгорелся скандал между хасидами и местными жителями из-за синагоги, которая, по мнению местных, была построена незаконно.

А ранее в Умани очевидцы сняли на видео, как группа подростков-хасидов пытается снести карантинные ограждения, установленные возле места их паломничества – могилы основателя брацлавского хасидизма Раби Нахмана. Позже стало известно, что дебоширов, устроивших погром, выдворят из Украины.

Также в ночь на 1 сентября в Умани произошел конфликт, во время которого местные жители в потасовке ударили хасида в лицо и разбили нос.