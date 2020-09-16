Пытается быть "своим парнем". Байден удивил избирателей, включив на телефоне Despacito

Трек был популярен в 2017 году. Название песни с испанского языка переводится как "Медленно".

Подойдя к трибуне перед началом выступления, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил: "Могу сказать вам только одно" и достал из кармана телефон. Из динамиков зазвучал популярный хит Despacito пуэрториканского музыканта Луиса Фонси в исполнении Дэдди Янки. В песне поется о желании горячего латинского парня заняться любовью со своей девушкой.

Автор хита и пригласил демократа на сцену для выступления.

Запись с выступления Байдена опубликована в YouTube.

Судя по видео, кандидат в президенты даже немного потанцевал в такт музыке.

Как сообщает Fox News, Байден был одним из выступавших на мероприятии, посвященном празднованию месяца испанского культурного наследия. Помимо него, там выступили актриса Ева Лонгория и певец Рики Мартин.

"Скажу вам, что, будь у меня талант как у одного из этих людей (речь о выступавших перед ним – Фокус), я был бы избран президентом благодаря вашим аплодисментам", – заявил Байден.

Однако креатив Байдена в соцсетях не оценили, многие сделали вывод, что он пытается быть чересчур "своим парнем". Пользователи запустили флешмоб, в котором к видео с Байденом подставляли другие треки.

Не остался в стороне и действующий президент США Дональд Трамп, который является главным конкурентом Байдена на предстоящих выборах в 2020 году.

Он запостил видео с Байденом на свою страницу в Twitter, причем дважды. В ролике играет не Despacito, а трек Fuck tha Police (сингл американской группы N.W.A, в котором выражается протест против действий полиции по отношению к афроамериканцам. – Фокус).

Напомним, Байден официально выдвинут кандидатом в президенты от Демократической партия на ноябрьских выборах в США во вторник, 18 июля. Голосование проходило в виртуальном формате из-за пандемии. Считается, что политик делает ставку на поддержку афроамериканской и испаноязычной части населения США. Вероятно, эпизод с Despacito рассчитан на привлечение внимания этой категории избирателей.

Аналитики американского банковского холдинга JPMorgan Chase & Co считают, что вероятность победы Дональда Трампа на президентских выборах в США стала постепенно увеличиваться.