Статистика коронавируса в мире на 17 сентября: количество случаев заболевания превысило 30 млн

За минувшие сутки в мире коронавирус обнаружили у 305 тысяч человек.

За время пандемии зарегистрировано 30 млн случаев заболевания, об этом сообщает Worldometer.

От COVID-19 умерли 6150 человек.

Больше всего заболевших с начала пандемии было выявлено в США. Тут болезнь диагностировали у 6 828 301 человек (201 348 умерли).

На втором месте находится Индия. В этой стране коронавирус обнаружили у 5 115 893 человек, 83 230 умерли.

Далее следуют Бразилия (4 421 686 заболевших и 134 174 умерших, Россия (1 079 519 заболевших и 18 917 умерших) и Перу, где болезнь диагностировали у 744 400 человек, 31 051 случай был летальным.

Бесконтрольное снятие странами ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, ведет к катастрофе, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Сейчас в ряде стран, значительно ослабивших ограничения, наблюдается вторая волна пандемии.

Первый миллион зараженных коронавирусом был зафиксирован 2 апреля. 15 апреля количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом во всем мире превысило два миллиона. Количество заразившихся коронавирусом во всем мире достигло трех миллионов человек 27 апреля.