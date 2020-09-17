"Тут должно быть фото, но сделать его некому": белорусские СМИ отреагировали на арест фотокорреспондентов
16 сентября фотокорреспонденты Владимир Гридин и Александр Васюкович получили по 11 суток ареста.
Главные страницы независимых СМИ в Беларуси сегодня вышли без фотографий в знак солидарности с арестованными фотокорреспондентами, сообщает Радио Свобода.
"Тут должно было быть фото, но сделать его некому. Фоторепортеров в Беларуси отправляют за решетку", – говорится в подписи к материалам.
16 сентября фотокорреспонденты Владимир Гридин и Александр Васюкович получили по 11 суток ареста.
Суд решил, что они принимали участие в несанкционированном массовом мероприятии. Их задержали в воскресенье, 13 сентября, когда они зашли в кафе, чтобы отправить снимки в редакцию.
Напомним, Александр Лукашенко накануне заявил, что массовыми протестами в республике управляют Соединенные Штаты Америки через свои центры в ряде европейских страна, включая Украину.