"Тут должно быть фото, но сделать его некому": белорусские СМИ отреагировали на арест фотокорреспондентов

Главные страницы независимых СМИ в Беларуси сегодня вышли без фотографий в знак солидарности с арестованными фотокорреспондентами, сообщает Радио Свобода.

"Тут должно было быть фото, но сделать его некому. Фоторепортеров в Беларуси отправляют за решетку", – говорится в подписи к материалам.

16 сентября фотокорреспонденты Владимир Гридин и Александр Васюкович получили по 11 суток ареста.

Суд решил, что они принимали участие в несанкционированном массовом мероприятии. Их задержали в воскресенье, 13 сентября, когда они зашли в кафе, чтобы отправить снимки в редакцию.