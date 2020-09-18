"Он все знал": Байден возложил на Трампа ответственность за ситуацию с Covid-19 в США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что действующий президент Дональд Трамп должен уйти со своего поста из-за просчетов, которые он допустил при борьбе с распространением в стране коронавируса.

В эфире телеканала CNN в четверг, 17 сентября Байден прокомментировал "бездействие" Трампа во время начала пандемии: "Но он все знал. Он знал это и ничего не сделал. Это практически преступление. И не собирался рассказывать людям то, что ему сообщили, что этот вирус невероятно заразный – в семь раз более заразный, чем грипп – и что он сделал?".

Кроме того, Байден заявил, что во время вспышки Сovid-19 глава Белого дома руководствовался финансовыми интересами на фондовой бирже и cвоим рейтингом: "Все, что Трампу видно с Парк-авеню, – это Уолл-стрит. Все, о чем он думает, – это фондовый рынок".

Среди прочего, Байден напомнил об игнорировании Трампом необходимости обязательного ношения медицинских масок. “Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний Энтони Фаучи говорил, что вовремя введенный масочный режим мог бы спасти жизни ста тысяч американцев”, – пояснил Байден.

"Я не доверяю президенту в отношении вакцин. Я доверяю доктору Фаучи. Если Фаучи скажет, что вакцина безопасна, я приму вакцину. Мы должны прислушаться к ученым, а не к президенту", – прокомментировал Бейден недавние заявления Трампа и его администрации о массовом производстве вакцины от Сovid-19 еще до конца года.