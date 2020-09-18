"Северный поток – 2" стал политическим проектом, к нему надо менять отношение, – глава ЕК

Отношение Евросоюза к газопроводу раньше основывалось на экономических принципах, теперь его нужно рассматривать как политический проект.

Поведение России не только не улучшилось, но и имеет тенденцию к ухудшению. "Наша надежда на дальнейшее продвижение отношений с этим трубопроводом уменьшается", – сказала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью газете Les Echos.

И если раньше ЕС считал "Северный поток – 2" экономическим проектом, то сейчас это нужно менять. "Мы должны интегрировать эту тему в более широкий круг отношений с Москвой", – заявила глава ЕК.

Напомним, о том, что этот проект является политическим, что через него Россия хочет усилить давление на Европу и наказать Украину, давно говорит администрация президента США Дональда Трампа. Исходя из этого понимания она и ввела против газопровода свои санкции.

Лидеры же ЕС, особенно канцлер ФРГ Ангела Меркель, настаивали, что проект чисто экономический, газопровод нужно достроить, так как в нем есть экономическая потребность.

Однако после скандала с отравлением Алексея Навального Меркель заявила, что судьбу "Северного потока – 2" нужно решать на общеевропейском уровне.

По данным немецких СМИ, федеральное правительство Германии предлагало США вариант отмены санкций против газопровода в обмен на миллиардные инвестиции в строительство двух терминалов по приему сжиженного американского газа. В ответ американцы призвали немцев не увязывать переговоры о диверсификации источников энергоресурсов ФРГ с судьбой "Северного потока – 2" и заверили, что они выступают против газопровода не просто из желания продать больше своего газа Германии.