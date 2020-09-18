Защитника актера Ефремова лишили статуса адвоката. Тот в ответ сравнил себя с Иисусом

Высказывания и поведение Эльмана Пашаева во время рассмотрения дела адвокатская палата признала недопустимыми.

Решение о лишении статуса принял Совет адвокатской палаты Северной Осетии на основании заключения квалификационной комиссии о наличии в действиях Пашаева дисциплинарного проступка.

Президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Юрий Пилипенко отметил, что это решение наиболее адекватно сложившейся ситуации. "Тот водевиль, который был разыгран Пашаевым, привел к логичному завершению", – сказал он.

В середине июля ФПА открыла дисциплинарные производства в отношении адвокатов по делу актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева и Александра Добровинского. Их начали в связи с их публичной активностью, которая, по мнению палаты, нарушала принципы профессиональной этики. В палате также отмечали, что адвокаты сообщают СМИ сведения, составляющие предмет адвокатской тайны.

Узнав о лишении его статуса адвоката, Пашаев заявил: "Что делать? Это судьба. Вы же помните: Иисуса тоже распяли".

Он уверен, что не нарушал адвокатскую этику. А решать, разглашал ли он адвокатскую тайну, имеет право только его клиент.

Напомним, 8 сентября суд признал актера Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. В колонии ему придется провести почти 8 лет.