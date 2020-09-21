Стало известно, из-за чего в Ботсване погибли 330 слонов

Дело не в браконьерах, а в водорослях.

Массовая гибель слонов в Ботсване в этом году произошла из-за токсинов в воде, которые вырабатывают цианобактерии (сине-зеленые водоросли). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заместителя директора национальных заповедников Ботсваны Сирила Таоло.

Слоны начали погибать в Ботсване в апреле. Наибольшее число трупов нашли возле источников воды в северной части дельты реки Окаванго, на территории одного из наиболее охраняемых заповедников Ботсваны. Всего было найдено около 330 погибших животных.

"На данный момент мы точно знаем, что это токсин, вырабатываемый цианобактериями", – сказал Таоло, добавив, что конкретный тип нейротоксина еще предстоит установить.

Власти будут следить за ситуацией в течение следующего сезона дождей, сейчас же нет признаков того, что дикая природа Ботсваны все еще находится под угрозой.

Главный ветеринарный врач департамента Ммади Рубен сказал, что остаются вопросы относительно того, почему пострадали только слоны. Другие животные в районе Окаванго остались невредимыми.

Недавно, в соседней с Ботсваной Зимбабве были обнаружены 25 туш слонов возле крупнейшего в стране игрового парка, и власти подозревают, что они умерли от бактериальной инфекции.

Животные были обнаружены с целыми бивнями, что исключает браконьерство и умышленное отравление. Трупы были найдены возле источников воды.

"Мы рассматривали возможность цианобактерий, но у нас нет доказательств, что они стали причиной гибелей и в Зимбабве", – сказал Крис Фоггин, ветеринар из Фонда охраны дикой природы Виктория-Фолс, который изучал образцы мертвых слонов из Зимбабве и Ботсваны.

Зимбабве отправила образцы для изучения в Великобританию.

Общая популяция слонов в Африке сокращается из-за браконьерства, но в Ботсване, где обитает почти треть слонов на континенте, их численность выросла примерно до 130 000.

Сине-зеленые водоросли (цианобактерии) – древнейшая группа живых организмов, за миллиарды лет эволюции приспособившаяся к самым разнообразным условиям обитания. Способность превращать углекислый газ и азот воздуха в необходимые для роста и размножения вещества позволяет им селиться в самых безжизненных местах, например на голых скалах. Выживают они даже в хлорированной водопроводной воде.

Попадая в благоприятные условия – богатые органикой водоемы, цианобактерии быстро размножаются, вызывая явление, получившее название "цветение воды". Есть среди них полезные и даже съедобные виды, например спирулина. Есть и ядовитые.

Ядовитые синтезируют нейротоксины. При попадании в организм они способны выводить из строя двигательные нейроны, нанося необратимые повреждения центральной нервной системе.

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