Одна — в Белый Дом, пять — в Техас. Посылка с ядом для Трампа была не единственной

Полиция Канады провела обыски в квартире женщины, которая отправила письмо со смертельным ядом рицином в администрацию американского президента Дональда Трампа.

В пригороде Монреаля полиция Канады провела спецоперацию, связанную с делом о содержавшем яд письме президенту США Дональду Трампу.

Об этом сообщает канадское радио.

Так, в полиции уточнили, что "не могут подтвердить, жила ли женщина в этой квартире, но она связана с ней".

При этом, в Королевской канадской конной полиции, предполагается, что всего было отправлено шесть ядовитых писем.

"Мы полагаем, что в общей сложности было отправлено шесть писем: одно — в Белый дом и пять — в Техас", — сказал сотрудник полиции.

Отметим, один из чиновников сообщил New York Times, что, по мнению следователей, посылка со смертельным ядом рицином прибыла в США из Канады. Также присутствие рицина было подтверждено в ходе проверки ФБР.

Королевская канадская конная полиция (RCMP) заявила, что сотрудничает с ФБР в расследовании, связанном с "подозрительным письмом, отправленным в Белый дом".

Добавим, что рицин получают из семян клещевины. Это смертельное вещество, которое при проглатывании, вдыхании или инъекции может вызвать тошноту, рвоту, внутреннее кровотечение и, в конечном итоге, отказ органов.

Противоядия от рицина не существует. По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), если человек был отравлен рицином, то смерть наступает в течение 36-72 часов, в зависимости от дозы.

Раньше в Белый дом и другие федеральные здания уже присылали упаковки с рицином.

В 2014 году мужчина из Миссисипи был приговорен к 25 года лишения свободы за отправку писем с рицином экс-президенту США Бараку Обаме и другим официальным лицам.

В 2018 году ветерану ВМФ США были предъявлены обвинения в отправке токсичных писем в Пентагон и Белый дом.

Напомним, о ядовитой посылке, которая предназначалась Трампу стало известно 20 сентября. Ее из Канады отправила неизветная женщина.

Позже подозреваемую арестовали при попытке въехать в США из Канады на пограничном переходе в штате Нью-Йорк. Женщина имела при себе оружие.