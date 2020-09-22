"Если с Белым домом ничего не выйдет". Российский телеканал пригласил Трампа к себе на работу

Сотрудники телеканала представили, как выглядела бы работа Дональда Трампа, если он не выиграет президентские выборы и захочет работать ведущим.

RT выпустил ролик, в котором показано, как могла бы выглядеть работа действующего лидера США Дональда Трампа на телеканале.

Соответствующий ролик опубликован на YouTube.

На кадрах видно, как несостоявшийся президент (предполагается, что Трамп придет на канал работать в случае проигрыша на выборах, - Фокус) подъезжает к зданию RT на лимузине, ведет выпуск новостей вместе с коллегой, прогуливается вдоль кремлевской стены и признается, что счастлив в России.

"Мистер Трамп, если с Белым домом ничего не выйдет, считайте это официальным предложением", – говорится в подписи в конце ролика.

Скорее всего идея пригласить Трампа на работу у телевизионщиков возникла после того, как американский президент, выступая перед своими сторонниками в штате Северная Каролина, заявил, что никогда больше не обратится к ним с речью, если проиграет президентские выборы, которые пройдут в США 3 ноября.

В тоже время, стоит отметить, что Трамп не впервые "угрожает" избирателям подобным образом. Так, похожие речи Трамп произносил в 2016 году, когда боролся за кресло президента с Хиллари Клинтон.