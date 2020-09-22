Американцев могут лишить "ТикТока". Высказывания Трампа поставили под вопрос сделку с Oracle

Американцев могут лишить "ТикТока". Высказывания Трампа поставили под во...

Фото: 3dnews.ru

В Oracle уверяют, что китайская разведка не будет иметь доступа к данным пользователей из США, потому что 40% китайской компании ByteDance, владеющей сервисом TikTok, и так принадлежит американцам.

Сделка по покупке американской корпорацией Oracle китайского сервиса по обмену короткими видео-роликами TikTok под угрозой срыва.

Как сообщает агентство Bloomberg, правительство КНР подало об этом сигнал через подконтрольные ему китайские медиа-ресурсы.

"Сомнения возникли в отношении сделки Oracle Corp. по приобретению TikTok, поскольку президент Дональд Трамп сказал, что он все еще может отказаться от своего одобрения, а китайское правительство выразило свое нежелание через государственные СМИ", – сообщает информагентство.

По словам источников Bloomberg, сотрудники службы национальной безопасности США стоят на том, что сервис TikTok опасен, поскольку передает китайской компании, а значит и китайской разведке, личные данные и пароли более чем ста миллионов американских пользователей.

В частности, соглашение с Oracle предусматривает, что американский сегмент TikTok все равно будет оставаться под контролем нынешнего владельца сервиса, китайской компании ByteDance Ltd. Именно поэтому Трамп угрожает, что может отклонить данную сделку.

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Скриншот: Foxnews.com

Так в понедельник, 21 сентября, американский президент заявил в эфире телеканала "Fox News", что не одобрит ее, если ByteDance сохранит за собой контроль над новой компанией "TikTok Global", которая будет отвечать за услуги сервиса в США.

По условиям предстоящей сделки, ByteDance будет владеть 80% компании "TikTok Global", но при этом сама компания ByteDance на 40% принадлежит американским инвестфондам.

"TikTok Global будет независимой американской компанией со штаб-квартирой в США. Четыре из пяти мест в ее совете директоров будут занимать американцы", – ответили на опасения в Oracle. Компания Oracle является вторым по величине доходов, после Microsoft, производителем программного обеспечения в Штатах.

На днях дэдлайн по сделке Oracle и TikTok перенесли на 12 ноября, а Министерство торговли США отложило блокировку сервиса до 27-го сентября.

Всерьез в Белом Доме взялись за мобильные приложения, которые "напрямую поставляют информацию китайским коммунистам", в первых числах августа 2020 года. Так, 1 августа Дональд Трамп заявил, что TikTok будет запрещен в Соединенных Штатах по соображениям национальной безопасности. Тогда же компания Microsoft остановила переговоры о покупке TikTok.