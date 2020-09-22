В Боснии и Герцеговине задержали мужчину по подозрению в участии в войне на Донбассе, сообщает местное издание ATV.

Мужчина был задержан в аэропорту Сараево сотрудниками пограничной полиции страны, а затем передан судебной полиции, после чего арестован.

Сейчас он находится под арестом по требованию прокуратуры Боснии и Герцеговины.

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По данным Klix.ba, мужчина приземлился в аэропорту Сараево, и после его идентификации его взяло под контроль Министерство внутренних дел Республики Сербской (образование на террирории Боснии и Герцеговины), которое искало за нарушения ПДД, за что он был оштрафован, но штраф не заплатил, потому что был в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе в составе российских вооруженных формирований в боевых действиях принимал участие гражданин Чили. Он воевал в т. н. "Полку Всевеликого войска Донского", участников которого готовили в РФ и перебросили на Донбасс из Ростовской области.