Более 6000 умерших за сутки – наибольший показатель за последние три дня. Статистика по коронавирусу в мире на 23 сентября

За последние сутки число новых случаев коронавируса в мире увеличилось на 300 900 человек, а умерли от COVID-19 6 173 человека.

По состоянию на утро среды, 23 сентября, в мире коронавирусом инфицировались 31 783 504 человека, что на 300 900 человек больше, чем сутки ранее (прирост за трое последних суток составил 796 038 человек).

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

При этом всего с начала пандемии умерли 975 471 человек, из них за последние сутки – 6173 человека. Стоит отметить, что за последние сутки показатель смертности практически равен количеству жертв за предыдущие двое суток – 7897 человек.

Также 23 400 640 человек выздоровели, что на 290 554 человека больше, чем сутки ранее (прирост выздоровевших за трое суток составил 813 592 человека).

Несмотря на то, что последние двое суток количество выздоровевших превышало количество инфицированных, в последние сутки статистика показала обратное.

Среди 213 стран антилидерство имеют США (более 7 миллионов общего числа зараженных) Индия (более 5 миллионов больных), Бразилия (более 4 миллионов) и Россия (более 1 миллиона инфицированных).

"Лидерами" по числу новых больных остаются Индия, Мексика и Бельгия.

Больше всего новых смертей от коронавируса за прошедшие сутки зафиксировали в Мексике – там умер 651 человек, что практически в 1,5 раза больше, чем за предыдущие двое суток – 439 человек. По общему количеству жертв от коронавируса в мире эта страна занимает уже 4 строчку, хотя еще сутки ранее была на 7-м.

По данным института Джонса Хопкинса, который также отслеживает статистику по коронавирусу, общее количество инфицированных по всему миру традиционно меньше – 31 483 011 человек. А общее число умерших по всему миру достигло показателя в 968 726 человек.

Напомним, в настоящее время в мире проходят клинические и доклинические испытания около 200 вакцин от коронавируса.