"Маленький вредитель ищет новых родителей". Россиянин пытался отдать сына в "добрые руки" через сайт объявлений
Публикацию он разместил в раздел "домашние питомцы".
Житель Санкт-Петербурга разместил в интернете объявление, что отдаст сына "в добрые руки". Детский омбудсмен и следователи начали проверки.
Об этом объявлении рассказала на своей странице уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина.
"Я понимаю, что сейчас для всех не самое простое время. Нервы не выдерживают. Но такие ситуации недопустимы ни при каких обстоятельствах", - прокомментировала ситуацию омбудсмен.
Так выглядит объявление на сайте
По словам чиновницы, в самом объявлении указано: "Маленький вредитель ищет новых родителей. Любит врать, хамить, воровать".
Этот текст сопровождался фотографией, на которой можно увидеть маленького мальчика, которому на вид не больше пяти-шести лет. Автор объявления добавил, что отдаст сына бесплатно тем, кто сделает его счастливым.
Напомним, в Донецкой области правоохранители разоблачили молодую женщину, которая пыталась продать за 400 тысяч гривен собственного новорожденного ребенка.