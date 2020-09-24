С первого снаряда. В РФ во время учебного воздушного боя один истребитель сбил другой

Военные причиной случившегося называют техническую неисправность, которая больше похожа на просто халатность.

В России опубликовали фрагмент расшифровки переговоров летчиков во время учебного воздушного боя. Истребитель Су-35С должен был открыть "огонь" по Су-30СМ из фотопулемета, но вместо него сработала установленная на самолете пушка. Снаряд попал в цель.

Бортовой речевой информатор Су-30СМ сообщил экипажу об отказе гидросистем истребителя и потере управления. Диспетчер запросил: "Доложите, что случилось?" – "У 348 сработала пушка на выстрел".

Экипаж Су-30СМ катапультировался.

Ракет на Су-35С не было. Его 30-мм пушка должна была быть перед таким полетом разряжена, поставлена на предохранитель и обесточена. Вместо этого она совершила выстрел. Причиной случившегося военные пока называют "техническую неисправность"

Сбитый самолет упал в Тверской области в 45 километрах от аэропорта Хотилово. Его обломки обнаружили через четыре часа поисков. Экипаж благополучно приземлился, вышел на связь и был подобран спасателями.

Су-30 — двухместный многоцелевой истребитель поколения 4+. Эксплуатируется с 1992 года, имеет много модификаций, одна из которых - СМ. Стоимость одной машины при поставке за рубеж составляет около 50 млн долларов.

Су-35 — истребитель поколения 4++. Важным отличием от предшественников стало применение двигателей с поворотным соплом в сочетании с возможностью автоматического дифференциального изменения тяги. В том числе на сверхмалых и околонулевых скоростях полета.

Напомним, россияне на учениях успешно поразили собственный танк. Его броню не пробили, но командир танка получил ожоги.

В проливе Эресунн, мост над которым соединяет датскую столицу Копенгаген и шведский город Мальмё, утром 23 сентября российский военный корабль столкнулся с контейнеровозом.