Двое британцев сорвались со скалы и разбились насмерть, когда их фотографировал друг

Двое британцев сорвались со скалы и разбились насмерть, когда их фотогра...

фото: Solarpix

Первый из парней, которые упал, погиб на месте от травмы головы, а второго доставили на самолете в больницу, где он позже умер.

Кроме того, в больницу попал и парень, который фотографировал друзей, поскольку у него после их смерти случился шок.

Об этом сообщает Metro.

Трагедия случилась совершенно внезапно: 25-летний Дэниел Ми и 20-летний Джейден Долман из Великобритании ради эффектного селфи решили сфотографироваться на обрыве скалы на испанском курорте Аликанте.

Трое друзей за несколько минут до трагедии

Трое друзей за несколько минут до трагедии

Но в определенный момент они не удержали равновесие и упали вниз прямо на глазах у друга Льюиса Хиггинса. Парни упали с девятиметрового утеса.

"Дэниел обнял Джейдена. Я увидел их обоих у перил, потом они упали. Они не прыгали через них, а обнимались и потеряли равновесие", – рассказал о последних секундах их жизни Хиггинс.

Перед тем, как взобраться на опасную высоту, они встретили полицейского, который предупредил их об опасности, но они не обратили на слова копа никакого внимания. В результате двое молодых парней сорвались вниз.

Напомним, в Индии юноша сорвался вниз со скалы водопада Гокак в штате Карнатака, когда попытался сделать селфи.

 

 