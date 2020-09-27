Ким Кардашьян призвала поклонников звонить в Белый дом и Конгресс из-за войны в Нагорном Карабахе

Американская фотомодель Ким Кардашьян, которая имеет армянские корни, обратилась к миллионам своих поклонников с призывом массово звонить в Белый дом и Конгресс США, чтобы рассказать о ситуации в Нагорном Карабахе и предотвратить участие в конфликте Турции.

Об этом она написала у себя в Facebook.

"Пожалуйста, поделитесь этим со всеми. Армяне в Нагорном Карабахе были атакованы. Мы молимся за смелых мужчин и женщин, которые рискуя жизнью, защищают Арцах (Нагорный Карабах) и Армению. Новости вводят в заблуждение, и это не "столкновения". Армения стала жертвой неспровоцированных нападений со стороны Азербайджана и предсказуемой компании по дезинформации", – написала Кардашьян.

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Модель призвала подписчиков бить тревогу и звонить в Белый дом и Конгресс США.

"Используйте: anca.org/alert (сайт Армянского Национального Комитета Америки) для звонка в Белый дом и Конгресс", – написала она.

Она также призвала США прекратить любую военную помощь Азербайджану.

"Призываем Баку прекратить применение силы, отсечь всю военную помощь США Азербайджану, которая используется против армян, и предупредить Турцию, чтобы она прекратила отправку оружия и солдат в Баку", – говорится в посте Ким.

Напомним, утром 27 сентября утром на границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия. Обе страны - участницы конфликта передают сообщения о человеческих жертвах и потерях военной техники.