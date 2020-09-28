Нагорный Карабах: Госдеп призвал обе стороны конфликта использовать прямые каналы коммуникации

США убеждены, что участие в эскалации насилия внешних сторон только усилит региональное напряжение.

Заместитель госсекретаря США Стивен Биген провел телефонные разговоры с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном, призвав обе стороны немедленно прекратить боевые действия.

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента, которое публиковано на сайте ведомства.

В Госдепе призвали Азербайджан и Армению "использовать существующие прямые каналы коммуникации между сторонами, чтобы избежать дальнейшей эскалации, и избегать риторики и действий, которые еще больше напрягают ситуацию на месте событий".

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В заявлении иностранного ведомства США также подчеркивается, что "Соединенные Штаты убеждены, что участие в эскалации насилия внешних сторон нанесет глубокий вред и только усилит региональное напряжение".

Напомним, утром 27 сентября утром на границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия. Обе страны — участницы конфликта передают сообщения о человеческих жертвах и потерях военной техники.

В Армении объявлено военное положение, идет всеобщая мобилизация.

Парламент Азербайджана принял постановление о введении военного положения и передал МВД полномочия об объявлении комендантского часа.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство страны намерено рассмотреть вопрос о признании независимости самопровозглашенной республики Нагорный Карабах.