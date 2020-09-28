Ефремов подал в суд личную жалобу на приговор: раскаивается и просит сократить срок

Осужденный на 8 лет колонии артист признал себя виновным.

Осужденный на 8 лет колонии за совершение смертельного ДТП российский артист Михаил Ефремов лично подал жалобу на свой приговор.

Об этом изданию "Лента.ру" сообщили в пресс-службе Пресненского районного суда Москвы.

В своей апелляционной жалобе он указал, что раскаивается, признает себя виновным и просит смягчить ему наказание.

Артист также добавил, что его позиция на судебном процессе была обусловлена давлением, которое на него оказал бывший защитник Эльман Пашаев, которого уже лишили статуса адвоката.

Напомним, вечером 8 июня около 23:00 в центре Москвы российский актер Михаил Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП. Водитель фургона, в который влетел Ефремов, 53-летний сотрудник службы доставки Сергей Захаров, умер в больнице. В начале сентября Ефремов признал вину в смертельном ДТП.

Утром 8 сентября в суде Ефремова признали виновным и приговорили к 8 годам лишения свободы. Ефремов заявил, что не согласен с приговором суда и хочет его пересмотра.

Ефремов уже выступил в СИЗО перед сокамерниками с отрывком из пьесы.