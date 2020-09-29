Обуздайте Турцию: Пашинян пожаловался Меркель на вмешательство в карабахский конфликт

В свою очередь канцлер Германии выразила глубокую озабоченность сложившейся ситуацией.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об активной роли Турции в карабахском конфликте на стороне Азербайджана. В телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель он призвал приложить усилия, чтобы "обуздать агрессивную и деструктивную позицию Турции".

Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на заявление пресс-службы правительства Армении.

В частности, Пашинян в беседе с Меркель заявил о "беспрецедентной активности" Турции в регионе после летнего обострения.

"Пашинян призвал канцлера Германии приложить все усилия, чтобы обуздать агрессивную и деструктивную позицию Турции и исключить ее вовлеченность в регион", – сообщает агентство.

Во время беседы Пашинян заявил, что Нагорный Карабах подвергся агрессии Азербайджана.

Канцлер Германии выразила глубокую озабоченность сложившейся ситуацией. Она отметила, что мирное урегулирование конфликта не имеет альтернативы, и отметила необходимость возобновления мирного процесса с помощью Минской группы ОБСЕ.

Ранее Армения заявила, что Турция перебросила 4 тысячи военных из Сирии в Нагорный Карабах. В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с новым заявлением о ситуации в Нагорном Карабахе. "Армения должна покинуть захваченные территории. Пора положить конец кризису в Нагорном Карабахе", – заявил турецкий президент.

Азербайджанские вооруженные силы начали широкомасштабное наступление на северном и южном направлениях Нагорного Карабаха, где идут ожесточенные бои. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.