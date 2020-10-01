Статистика коронавируса в мире на 1 октября: 313 тысяч позитивных тестов, пандемия набирает обороты

Количество заболевших растет третий день подряд, как и показатель смертности.

На утро четверга, 1 октября в мире зафиксировали 34 миллиона 159 тысяч и 60 заражений коронавирусом c начала пандемии. За вчерашний день к этому числу добавилось 313 858 новых случаев.

Такие данные публикует сайт Worldometer. С начала этой недели наблюдается тенденция к росту числа заболевших. Так, днем ранее, 29 сентября заболело 287 906 человек, а за 28 сентября прибавилось 230 547 новых больных.

Лидерами по числу заболевших за сутки стали Индия (плюс 86 тысяч и 748 случаев), США (+40 929) и Бразилия (+33 269).

Таблица: Worldometers.info

Количество летальных исходов за сутки увеличилось на 6 209 человек до 1 миллиона 18 тысяч и 218 человек. За день до, от Covid-19 скончалось 5 853 человека, еще днем ранее – 3 837 человек.

Странами-лидерами по числу погибших от осложнений Covid-19 за сутки аналогичным образом стали Индия (+1 179 летальный исход) США (+955) Бразилия (+952).

Украина по числу заболевших за сутки оказалась 14 месте списка, поднявшись на один пункт в связи с тем, что на среду, 30 сентября, в стране заболели рекордных 4 027 человек.