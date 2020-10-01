Армения сбила вертолет в южной части Карабаха, тот упал на территорию Ирана

Заявление Армения не подкрепляет никакими видео- или фотодоказательствами, в Азербайджане отрицают.

Министерство обороны Армении сообщило, что сбило азербайджанский вертолет в южной части Нагорного Карабаха, в приграничной с Ираном зоне.

Об этом сообщила спикер оборонного ведомства Республики Армения Шушун Степанян в Facebook.

"Армия обороны 1 октября в южной части зоны арцахско-азербайджанского конфликта, в районе горы Варазатумб, подразделения Армии обороны сбили боевой вертолет противника, который потерпел крушение на территории Исламской Республики Иран", – написала Степанян и прикрепила к своей публикации ссылку на пост Сил обороны Нагорного Карабаха.

"Министерство обороны Республики Арцах заявляет, что это не является преднамеренным, так как военные действия, развязанные Азербайджаном, проходят очень близко к границе с Ираном, к сожалению, такие случаи неизбежны", – отметили вооруженные силы Карабаха.

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию о сбитии ВС Армении азербайджанского вертолета, упавшего на территории Ирана, сообщает Спутник Азербайджан.

Так называемая "Армия обороны Республики Арцах" была официально создана 9 мая 1992 года в качестве вооруженных сил непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Напомним, пресс-секретарь иранского МИДа Саид Хатибзаде заявил, что не позволит перенести сирийский конфликт к северным границам Ирана, где страна соседствует с Арменией и Азербайжданом, и соответственно с непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой.

"Исламская Республика Иран не позволит террористическим группировкам в районах, прилегающих к нашим северным границам, стать угрозой нашей национальной безопасности", – сказал Хатибзаде.