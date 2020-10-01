Стало известно о состоянии раненного в Карабахе журналиста Le Monde

Журналист находится в тяжелом состоянии, его оперируют.

Состояние пострадавшего при обстреле в Карабахе журналиста Le Monde из Франции тяжелое.Об этом сообщает Армянский единый информационный центр.

Его оперируют в Степанакерте, столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

"Состояние корреспондента Le Monde тяжелое, его оперируют в медицинском центре Степанакерта. В результате обстрела ВС Азербайджана журналисты получили ранения в здании мэрии Мартуни", – говорится в сообщении.

Напомним, двое журналистов французского издания Le Monde попали под обстрел в городе Мартуни в Нагорном Карабахе и получили ранения. Кроме того, ранен журналист телеканала "Армения" в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Азербайджана.