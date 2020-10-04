В ведомстве сообщают, что некоторые населенные пункты были взяты под контроль в результате ожесточенных боев.

В субботу, 3 октября, армия Азербайджана установила свой контроль над рядом населенных пунктов в Нагорной Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"В ходе тяжелых боев в течении дня (3 октября – ред.), благодаря храбрости наших войск, были освобождены от оккупации населенные пункты Суговушан и Талыш Тертерского района, село Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района, села Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маралян, Шейбей и Гуйджаг Джебраильского района", – говорится в сообщении ведомства.

Также в министерстве добавляют, что в ходе боев в Суговушан-Агдеринском направлении удалось уничтожить 4 танка 77-го танкового батальона вооруженных сил Армении и 3 танка были захвачены как трофеи.

В результате артиллерийских ударов азербайджанских войск по 5-му горнострелковому полку ВС Армении, который дислоцируется в Агдеринском направлении, уничтожены 4 единицы автомобильной техники полка. Также, по данным Минобороны Азербайджана, среди армянских военнослужащих имеются многочисленные потери и раненные.

"Личный состав нескольких подразделений 5-го горнострелкового полка, оставив боевые позиции, бежал", – добавляют в Минобороны.

Кроме этого, в сети появился ролик, как над селом Суговушан водрузили азербайджанский флаг.

В это же время, на одном из армянских Telegram-каналов сообщается, что по состоянию на утро 4 октября Матахис находится под полным контролем ВС Нагорного Карабаха.

Напомним, вчера, 3 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что азербайджанская армия взяла под контроль село Мадагиз на линии соприкосновения сторон в зоне нагорно-карабахского конфликта.