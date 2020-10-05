Азербайджан заявляет об обстрелах с территории Армении и собирается "привести ее в чувство"

В Ереване отрицают, что удары наносились из Армении, и обвиняют Баку в “сокрытии собственных устремлений”

Азербайджан обвиняет Вооруженные силы Армении в обстреле города Гянджа, произошедшем в воскресенье 4 октября. С армянской же стороны ответственность за обстрел взяла на себя Армия обороны Арцаха - вооруженные силы непризнанной НКР. Об этом сообщили Минобороны Азербайджана и пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Согласно заявлению азербайджанской стороны, вследствие обстрела Гянджи погиб один человек, ранены еще четверо, была разрушена гражданская инфраструктура. Город Гянджа с населением более 300 тысяч человек - второй по значению город Азербайджана, там расположена крупная электростанция, обеспечивающая более четверти генерации страны.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Хаджиев опубликовал фото последствий ракетного удара по электростанции, назвав это “осознанной и целенаправленной атакой по критической гражданской инфраструктуре Азербайджана”. По его утверждению, снаряд упал в десятке метров от энергоблока и случайно не взорвался. “Принуждение к миру должно продолжиться, чтобы вернуть Армению в чувство и к ответственности,” - написал советник Алиева.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook ответила на обвинения с азербайджанской стороны. По ее словам, с территории Армении обстрелов азербайджанских населенных пунктов не ведется. “Заявления руководства Азербайджана о том, что якобы была произведена атака с территории Республики Армения в направлении Мингечаура, являются очередной фальсификацией. Никакого типа огня из Армении в Азербайджан не направлялось. Это еще один результат отчаянных конвульсий азербайджанской стороны,” - парировала представительница Еревана.

В комментариях под ее сообщением обратили внимание, что отверстие от попадания ракеты на фотографиях, приведенных Гаджиевым, выглядят слишком аккуратно, и обвинили азербайджанскую сторону в имитации следов ракетного удара системой "Смерч". Для сравнения - следы от попадания аналогичной ракеты по Степанакерту.

Напомним, в воскресенье глава непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что ракетный удар по Гяндже был ответом на обстрел столицы республики Степанакерта из систем “Полонез” и “Смерч”. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил, что обстрел Гянджи велся с территории Армении, а не Нагорного Карабаха и это “носит провокационный характер и расширяет зону боевых действий”. В Баку не исключили ударов по целям на территории Армении.

Уже в понедельник утром был нанесен новый удар по Степанакерту, в частности - с применением ракет "Смерч".