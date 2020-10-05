Хотела сделать счастливее. Королева Елизавета планировала отправить Гарри и Меган в Африку

Супруги своим отъездом должны были отвлечь внимание от будущего короля страны принца Уильяма и его семьи.

Королева Елизавета II в 2019 году вынашивала секретный план отправить принца Гарри и Меган Маркл на несколько лет в Южную Африку, чтобы продвигать интересы британской короны в том регионе.

Об этом сообщает Daily Mail.

Якобы на такой шаг королева пошла в связи с излишней популярностью пары в Великобритании. Супруги могли отвлечь внимание от будущего короля страны принца Уильяма и его семьи.

В тоже время в новой книге "Битва братьев" британского историка Роберта Лейси говорится, что на самом деле королева таким образом хотела сделать Гарри и Меган счастливее. Ее Величество в таком решении руководствовалась собственным опытом: будучи принцессой, вместе с мужем Филиппом она жила в Мальте. Тогда она временно не исполняла своих обязанностей.

Елизавета также заверяла тогда, что пара могла выбрать не только ЮАР, но любую страну из Содружества наций. В сентябре 2019 года они даже совершили турне по Африке.

Но уже в январе 2020 года стало известно о решении герцога и герцогини сложить свои полномочия.

Напомним, Королева Елизавета определилась с заменой принцу Гарри и Меган Маркл. Возможно, что обязанности бывших герцога и герцогини могут перейти к принцессам Евгении и Беатрис.