Премьер Армении Пашинян назвал войну Отечественной и призвал поддержать мобилизацию

Пашинян призвал тех, кто демобилизировался из армии за последний год, вернуться в ряды вооруженных сил как “самых боеготовных в стране”.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем обращении к нации назвал продолжающуюся войну в Нагорном Карабахе “отечественной” и призвал сограждан массово записываться в ряды Вооруженных сил в ходе объявленной мобилизации. Слова главы правительства Армении приводит Telegram-канал Баграмян 26.

Пашинян призвал тех, кто демобилизировался из армии за последний год, вернуться в ряды вооруженных сил как “самых боеготовных в стране”. Согласно закону, они не подлежат мобилизации.

“Речь идет о борьбе не на жизнь, а на смерть,” - охарактеризовал Пашинян противостояние с Азербайджаном и призвал всех, кто имеет оружие или бронежилеты, сдать их в ближайший военкомат для поддержки армии.

Также стало известно, что добровольцем в армию записался сын Пашиняна Ашот - такое его сообщение на Фейсбуке распространили СМИ страны.

“Я только что записался добровольцем в Центральном военкомате. Уважаемые сослуживцы, настала наша очередь служить родине,” - написал сын премьера Армении. По данным местных СМИ, он входит в категорию, о которой в обращении говорил премьер Пашинян - проходивших службу в армии на протяжении предыдущих 12 месяцев.

Напомним, продолжает усугубляться обстановка в Нагорном Карабахе и дипломатическая напряженность вокруг него. 4-5 октября азербайджанские силы обстреливали Степанакерт, а армянские - Гянджу.

Официальный Ереван обвиняет Турцию в военной помощи Азербайджану, в том числе и добровольцами. Турция эти обвинения отрицает, а президент Азербайджана Ильхам Алиев требует включения Турции в процесс урегулирования конфликта.