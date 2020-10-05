Каждый десятый человек за Земле может быть заражен коронавирусом, - ВОЗ

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 может быть в 21 раз выше.

Каждый десятый человек в мире, вероятно, был инфицирован коронавирусом. В таком случае, количество подтвержденных случаев может быть в 21 раз выше. Об этом на специальном заседании исполнительного совета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 5 октября заявил глава ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"Наши текущие наилучшие оценки говорят нам, что около 10% населения мира могли быть инфицированы этим вирусом", - сказал он.

Население Земли составляет примерно 7,6 миллиарда, 10% от этого количества - более 760 миллионов. И это число намного превосходит количество подтвержденных случаев, которые установили ВОЗ и Университет Джона Хопкинса - 35 миллионов.

Члены заседания сошлись во мнении, что подавляющее большинство населения планеты остается в опасности. Райан также подчеркивает, что мир "вступает в трудный период".

По состоянию на понедельник, 5 октября, в Украине заболели коронавирусом 3 тысячи 774 человека. Последний раз о менее чем 4 тысячах инфицированных за сутки сообщалось 29 сентября. Однако на текущей неделе Украина преодолеет отметку в 5 тысяч новых случаев заболевания, считает министр здравоохранения Максим Степанов.