ОДКБ посыпался? Армения не примет участие в учениях "Нерушимое братство-2020" в Беларуси

Отказ от участия в совместных учениях стран ОДКБ связан с обострением Нагорно-Карабахского конфликта, а также массовыми протестами в Беларуси и Кыргызстане.

Армянская сторона отказалась принимать участие в учениях "Нерушимое братство-2020" в октябре. Об этом она уведомила Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, пишет ТАСС.

"Армения уведомила ОДКБ, что не сможет принять участие в миротворческих учениях "Нерушимое братство-2020", проведение которых запланировано на территории Беларуси с 12 по 16 октября", – сказал Зайнетдинов.

Кроме того, по его словам, запланированные на конец октября учения ОДКБ "Взаимодействие-2020" и "Поиск-2020", которые должны были пройти в Армении, переносятся.

"Учения КСОР (Коллективные силы оперативного реагирования, – ред.) ОДКБ "Взаимодействие-2020" и учения разведподразделений вооруженных сил ОДКБ "Поиск-2020", запланированные на конец октября этого года на территории Армении, перенесены", – сказал он.

По его словам, в настоящее время идет обсуждение вопроса с государствами-членами ОДКБ о месте и сроках проведения этих учений.

Отказ от участия в совместных учениях связан с обострением нагорно-карабахского конфликта, а также массовыми протестами в Беларуси и Кыргызстане, которые являются участниками коллективного договора безопасности (ОДКБ).

Примечательно, что в СМИ поступала информация о том, что Беларусь продала Азербайджану оружие, которым сейчас обстреливают Нагорный Карабах. Речь идет о "Полонезах" - белорусской реактивной системе залпового огня. "Полонезы" были проданы Азербайджану два года назад за 160 миллионов долларов за 10 установок залпового огня и соответствующее оборудование. Другая участница ОДКБ - Россия - также замечена за продажей оружия Азербайджану. В частности, в 2019 году азербайджанские СМИ писали о продаже зенитно-ракетных комплексов С-300.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военная помощь Армении или Азербайджану в конфликте в Нагорном Карабахе не рассматривается, при этом Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Посол Азербайджанской Республики в Украине Эльмира Ахундова заявила, что Азербайджан очень доволен позицией украинских властей относительно событий в Нагорном Карабахе.