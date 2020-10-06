Глава МИД Турции прилетел в Баку. Он заявил, что его страна поддержит Азербайджан в войне

Мевлют Чавушоглу сказал, что Азербайджан "ведет борьбу за освобождение своих земель".

Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прилетел в Баку на переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он заявил, что его страна всячески поддерживает Азербайджан в войне за Нагорный Карабах, как на поле боя, так и на дипломатическом фронте.

Об этом сообщает русская служба BBC.

"За Азербайджаном – моральная правда и международное право, мы повсюду в мире поддерживаем эту борьбу за правое дело, мы – с Азербайджаном в его борьбе на поле боя и за столом переговоров", – заявил Чавушоглу.

Он отверг призывы других государств к прекращению огня, заявив, что переговоры об урегулировании в Карабахе продолжались 30 лет без каких-либо результатов.

При этом, Чавушоглу призвал другие страны поддержать Азербайджан.

"Сегодня азербайджанский народ ведет борьбу за освобождение своих земель и способен на это, для этого у него есть силы и потенциал. Конечно, Турция и турецкий народ готовы оказать Азербайджану любую поддержку в любой сфере, если он будет в этом нуждаться", – сказал Чавушоглу.

Напомним, Армения заявила, что Турция перебросила 4 тысячи военных из Сирии в Нагорный Карабах.

Чиновник министерства обороны США подтвердил информацию об отправке сирийских наемников из Турции для поддержки Азербайджана в конфликте с Арменией в Нагорном Карабахе.

Министр иностранных дел России и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора высказались за прекращение боев в Нагорном Карабахе.