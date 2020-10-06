Такое уже было в ХХ веке: причиной гибели морских животных у Камчатки могли стать микроводоросли

Причиной гибели морских животных и недомогания у жителей российского полуострова Камчатка могли стать природные токсины. В прошлом веке подобное уже было, тогда отравили воду микроскопические водоросли. Об этом в ходе брифинга 6 октября сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Одна из версий, которую высказывают ученые, довольно экзотична. Я сначала в нее совсем не верил. Это природные токсины — заражение от микроводорослей, планктона. Ученые говорят, что это вполне вероятная причина загрязнения, которая могла привести и к гибели животных, и к нарушениям здоровья человека. Более того, ссылаясь на предыдущий опыт, ученые говорят, что в 80-е годы на Камчатке были факты массовой гибели морских обитателей именно от водорослей, точнее — это небольшие частички фитопланктона", — сказал губернатор.

При этом в Greenpeace России взяли пробы воды и взвеси рядом с устьем реки Налычева. Там исследователи заметили на поверхности воду пленку и отобрали пробы в ручье, который протекает недалеко от могильника с ядохимикатами.

"Утечка ядохимикатов с Козельского полигона упоминается в версиях причин загрязнения прибрежной акватории Тихого океана. Сегодня на официальном сайте Камчатского края появились данные о том, что на полигоне были найдены повреждения защитных сооружений. Мы стараемся определить, могут ли обнаруженные командой следы быть свидетельством загрязнения прибрежных вод Тихого океана и причиной массовой гибели морских животных", — сообщили в организации, пояснив, что точное заключение относительно этой информации можно сделать только после проведения лабораторного анализа.

Еще одной версией массовой гибели морских обитателей является сейсмическая активность. Но ее считают маловероятной.

Жители Камчатки начали сообщать о проблемах со здоровьем и гибели океанской живности в конце сентябре. Первые пробы воды показали превышение содержания нефтепродуктов в четыре раза и в 2,5 раза — по фенолу. Результаты расширенных токсикологических анализов должны быть готовы 8 октября.