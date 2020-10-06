Азербаджан опубликовал видео армянской бронетехники, захваченной после "тактического отступления"
Если верить Министерству обороны Азербайджана, одновременно было захвачено три танка противника. На один из танков действительно нанесена символика Нагорного Карабаха.
Минобороны Азербайджана опубликовало два новых видео с фронта в Нагорном Карабахе, на которых азербайджанская армия исследует захваченные позиции отступившего подразделения армии Карабаха, а позже демонстрирует три танка, военный грузовик, ПТРК и коробки с боеприпасами, в качестве военных трофеев.
Во вторник вечером, 6 октября сайт МО Азербайджана опубликовал видео, с подписью: "Бронетехника, принадлежащая противнику, захвачена частями азербайджанской армии".
Видео: YouTube / Министерство обороны Азербайджана
На видео показаны три советских танка, на одном из которых присутствует символика Нагорного Карабаха, а в частности, герб Нагорно-Карабахской Республики.
Скриншот: YouTube / Министерство обороны Азербайджана
В ролике также показано, как этих три танка уверенно едут колонной с азербайджанскими экипажами, а на бронемашинах уже наклеена символика Азербайджана. Таким образом, данное видео сообщает зрителю, что армия Карабаха, отступая, оставила на поле боя исправные танки.
Вскоре на YouTube-канале и на сайте Минобороны Азербайджана появился новый ролик, на котором армия Азербайджана инспектирует захваченную позицию армии Нагорного Карабаха, а также маркируют их, как свои, символикой Республики Азербайджан.
Скриншот: YouTube / Министерство обороны Азербайджана
В числе прочего на видео показаны заваченные боеприпасы, пулеметы, противотанковый ракетный комплекс, а также военный грузовик и ящики с провиантом. В ролике присутствует еще один грузовик, но полностью сгоревший.
Видео: YouTube / Министерство обороны Азербайджана
За день до этого, вечером 5 октября Минобороны Азербайджана опубликовало ряд фотографий с подписью: "Вооружение и военная техника противника, оставленные армянскими военнослужащими и уничтоженные нашими подразделениями в боях".
На канале оборонного ведомства одновременно выложили соответствующий ролик с подписанный так: "Видеозапись захваченных вражеских трофеев".
Видео: YouTube / Министерство обороны Азербайджана
На видео показаны три танка, несколько грузовиков, а также три 122-мм гаубицы 2А18 / Д-30, и с десяток ящиков с болгарскими осколочно-фугасными снарядами 53-ОФ-462 для них.
Напомним, по состоянию на вечер понедельника, 5 октября армянские военные прибегли к "тактическому отступлению", в связи с чем оставили Азербайджану множество трофеев, о чем тот не преминул отрапортовать.
По состоянию на вторник, 6 октября конфликт в Нагорном Карабахе продолжается уже десятый день, начавшись в воскресение, 27 сентября наступлением армии Азербайджана на территории непризнанной республики.