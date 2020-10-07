Pussy Riot поздравили Путина с днем рождения радужными флагами на зданиях госорганов РФ

В день рождения президента России Владимира Путина, 7 октября, участники группы Pussy Riot провели акцию против гомофобии. Они вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ на Лубянке, Администрации президента, Верховного суда, Министерства культуры и ОВД по району Басманный.

Активисты потребовали провести "легализацию однополых партнерств и расследование убийств и похищений геев, лесбиянок, трансгендерных и квир-людей в Чечне". Во время проведения акции возле ФСБ задержали журналиста "Радио Свобода", а у Администрации президента – корреспондента Sota.Vision. В обоих случаях силовики не сообщили причину задержания.

"Мы думали, что бы вам подарить – ведь у вас все есть. Но так как в России живете не только вы, мы выбрали действительно нужные подарки. Первый — это свобода. Второй – любовь. Сегодня мы дарим эту радугу как символ недостающих любви и свободы – дарим всем", – обратились участники Pussy Riot к президенту.

Напомним, в Киеве 35-этажный торгово-развлекательный центр "Гулливер" в течение недели будет светиться цветами ЛГБТ-флага в честь КиевПрайда-2020.