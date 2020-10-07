Мэр Майами потребовал, чтобы Трамп не приезжал в город, пока не вылечится от коронавируса

Глава Белого дом планирует там принять участие в предвыборных дебатах с Байденом.

Мэр Майами республиканец Фрэнсис Суарес потребовал, чтобы президент США Дональд Трамп не приезжал в город на дебаты с Джо Байденом 15 октября, если к тому моменту не сдаст отрицательный тест на коронавирус.

Об этом он сказал в комментарии Politico.

"Я не думаю, что это безопасно. Ни для него, ни кого-либо еще, с кем он контактирует в любом месте”, – сказал Суарес.

Сам Трамп заявил, что в его планах участвовать в президентских дебатах.

"С нетерпением жду начала дебатов во вторник вечером, 15 октября, в Майами. Это будет здорово", – написал в Twitter Трамп.

Организаторы дебатов уже направили в Белый дом запрос о прохождении Трампом тестов перед мероприятием, но там пока не прокомментировали ситуацию.

43-детний мэр Майами голосовал за Хиллари Клинтон в 2016 году, несмотря на свою принадлежность к Республиканской партии. Он тоже болел коронавирусом, и ему потребовалось 17 дней, чтобы полностью выздороветь. Будучи приверженцем здорового образа жизни и вегетарианцем, Суарес считает, что только крепкое здоровье помогло ему преодолеть болезнь.

Трамп сообщил, что заболел коронавирусом 1 октября, результаты его повторных тестов пока неизвестны.

Напомним, Трампа, у которого подтвердился коронавирус, выписали из больницы, а Байден пообещал молиться за больного соперника на выборах.