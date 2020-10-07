Виноват корабль? В пробах воды у Камчатки - следы горюче-смазочных материалов

Обнаружены следы горюче-смазочных материалов в пробе воды, взятой на Халактырском пляже российского полуострова Камчатка, где массово погибли морские животные. Об этом 7 октября сообщила Генеральная прокуратура России.

Ранее уже предполагалось, что загрязнение воды в районе Халактырского пляжа на Камчатке вызвано утечкой нефтепродуктов из коммерческого танкера. Это лишь одна из возможных причин. По другой, отрава могла попасть в воду с Козельского полигона ядохимикатов. Но эта информация не подтверждена. Также привести к мору морских обитателей могли микроводоросли, которые выделяют токсины. Или же - вулканическая деятельность.

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Следственный комитет России по факту загрязнения акватории Авачинского залива Камчатского края и гибели морских животных расследует уголовное дело по ч. 2 ст. 247, ч. 2 ст. 252 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; загрязнение морской среды).

ЧП у берегов Камчатки произошло в начале октября. Но жалобы от местных жителей и туристов поступали с конца сентября. У нескольких человек, которые купались, обнаружили ожоги глазной роговицы.