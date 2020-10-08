Производители снеков на фоне пандемии коронавируса увеличили упаковки

Во время пандемии люди больше находятся дома, поэтому большие упаковки продуктов для них стали более привлекательными. Особенно если речь идет о снеках и кондитерских изделиях. Один из крупнейших в мире производителей подобных продуктов компания Mondelez International среагировала на этот тренд.

Как рассказал гендиректор компании Ван де Пут, раньше Mondelez позиционировала свои снеки как удобный перекус на ходу или на работе, но во время пандемии они зачастую стали продуктом питания, поэтому понадобились новые форматы упаковок.

До пандемии производители уменьшали размеры упаковок его. Эффект, который исследовательская компания GfK назвала даунсайзингом, возник в 2012–2018 годах. В это время производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% (в зависимости от категории товара), чтобы не допустить резкого роста цен и поддержать спрос на фоне снижения потребительской активности.

Исследование, которое GfK провела в 2019 году, показало, что небольшой размер упаковки отвечает тренду индивидуализации потребления и помогает продвигать новинки. Например, предложив линейку разнообразных вкусов в малых упаковках, производители отвечают на потребность людей побаловать себя и получить новые вкусовые впечатления.

На значительное изменение привычек потребителей во время пандемии обратили внимание и другие транснациональные компании. В условиях самоизоляции люди активнее готовят дома, и Danone стала фасовать молочные продукты в упаковки большого объема. К тому же такие упаковки позволяют потребителям сэкономить деньги и реже ходить в магазин. В PepsiCo подтверждают, что сократилось потребление на ходу и индивидуальное потребление, что привело к снижению покупок продуктов в маленьких упаковках.

Ван де Пут также сказал, что Mondelez будет стремиться к упрощению ассортимента. Сейчас у компании большое количество SKU (единиц ассортимента). В условиях же кризиса ритейлеры концентрируются на ограниченном ассортименте. Поэтому Mondelez решила уменьшить количество товарных позиций на 25%.

Напомним, с начала пандемии COVID-19 люди стали чаще видеть кошмары и чаще просыпаться по ночам от плохих снов. Ученые из Университета Хельсинки изучили данные о качестве, количестве и содержании сна в период пандемии у 4,3 тыс.

По словам папы римского Франциска, пандемия "опрокинула шаткие столпы" модели мировой экономики, в которой до пандемии наблюдался культ денег.