С начала года во всем мире деятельность прекратили 43 авиакомпании. Дальше будет больше

Ожидается, что авиационный пассажиропоток вернется к уровню 2019 года только в 2024 году.

C начала нынешнего года в мире прекратили свою деятельность (полностью или временно) 43 коммерческих авиакомпании. За 2019 год таких компаний было 46, а за 2018-й – 56. Такие данные приводит исследовательская компания Cirium.

Относительно позитивные показатели этого года объясняют тем, что с началом пандемии многие, особенно крупные авиакомпании получали финансовую помощь от правительств. Но к концу года показатели с большой вероятностью значительно ухудшатся. Для авиаотрасли первый и четвертый кварталы всегда самые сложные, поскольку наибольший объем выручки компании получают во втором и третьем кварталах.

Но даже если авиакомпании не закрывались, они часть своих самолетов ставили на прикол. Перевозчики, флот которых превышает 10 самолетов, совокупно оставили на земле с начала года 485 самолетов, в 2019 году их было 431, в 2018 году – 406.

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Динамика закрытия авиакомпаний и простоев самолетов

Роб Моррис, глава Cirium, подчеркнул, что авиакомпании могут обанкротиться из-за плохой бизнес-модели или других локальных проблем. Но крупные неудачи 2020 года и те, которые будут в ближайшем будущем, "неизбежно являются следствием потери спроса из-за пандемии".

"После десяти лет непрерывного роста спроса, который привел к тому, что глобальная база перевозок за это время почти удвоилась, этот внезапный шок оставил авиакомпании без доходов и со структурно высокими затратами", – добавил он.

Международная ассоциация воздушного транспорта IATA на этой неделе предупредила, что отрасль потратит 77 млрд долларов наличными во второй половине 2020 года и продолжит терять около 5–6 млрд долларов в месяц в 2021 году из-за медленного восстановления.

В июле она заявила, что пассажиропоток, скорее всего, вернется к уровню 2019 года только в 2024 году.

Пассажиропоток международного аэропорта «Борисполь» с января по сентябрь 2020 года упал до 4,058 млн пассажиров. Это на 65% меньше, чем за этот же период 2019 года. Сильно снизились также показатели на сентябрь (во многом из-за отсутсвия хасидов), если в этом году аэропорт обслужил 555 тыс. пассажиров, то в прошлом году было 1,6 млн.

В августе генеральный директор "Борисполя" Павел Рябикин говорил, что из-за карантина аэропорт потерял около трети авиакомпаний, а загрузка действующих рейсов значительно упала.