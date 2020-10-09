Статистика коронавируса в мире на 9 октября: второй день подряд антирекорд по числу заболевших

По числу смертей Бразилия второй день опережает США: 967 против 957.

За сутки 8 октября в мире зафиксировали 348 774 новых случаев заболевания (сутками ранее было 343 517), всего за пандемию поставлено уже 36 753 904 диагноза.

Такие данные приводит Worldometer.

Отмечено 6 424 смертельных случая (сутками ранее было 5 909), общее число умерших уже 1 066 856. Выздоровели 27 667 552 человека.

По числу общему заболевших с большим отрывом продолжают лидировать США, Индия и Бразилия.

По числу смертей Бразилия второй день опережает США: 967 против 957.

Всего в США проведено 115,3 млн тестов, в Индии – 83,5 млн, в России – 49,1 млн. В США и Индии проведено по 1,2 млн тестов за сутки.

Напомним, согласно новому исследованию японских ученых, коронавирус может жить на коже человека намного дольше, чем другие вирусы. SARS-CoV-2 остается жизнеспособным в течение примерно 9 часов, а штамм вируса гриппа A (IAV) жизнеспособен на человеческой коже примерно 2 часа.