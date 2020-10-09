Коронавирус во Франции: еще в четырех мегаполисах закроют рестораны и бары

Ранее в Париже закрыли бары и рестораны. Теперь дошла очередь до Лиона, Лилля, Гренобля и Сент-Этьена.

Власти Франции ужесточили карантинные ограничения из-за распространения коронавируса еще в четырех крупных городах с высоким уровнем заражения.

Об этом сообщает BBC.

В частности, города Лион, Лилль, Гренобль и Сент-Этьен с 10 октября станут зонами максимальной готовности.

"Бары и рестораны придется закрыть, как это было сделано в Париже в начале этой недели и в Марселе в прошлом месяце", – говорится в сообщении.

Такие ограничения ввели на фоне рекордных 18 129 новых случаев COVID-19 за сутки.

"Ситуация ухудшилась в нескольких мегаполисах за последние дни... Каждый день все больше людей заражаются", – заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Состояние повышенной готовности во Франции объявляют, когда уровень инфицирования в местности превышает 250 случаев заражения 100 тысяч человек, а не менее 30% коек в отделениях интенсивной терапии заняты пациентами с коронавирусом.

Отметим, 5 октября, в Париже и его пригородах объявили самый высокий уровень опасности из-за эпидемии COVID-19. В городе закрыли бары и рестораны.

За сутки 8 октября в мире зафиксировали 348 774 новых случаев заболевания (сутками ранее было 343 517), всего за пандемию поставлено уже 36 753 904 диагноза.