Коронавирус во Франции: еще в четырех мегаполисах закроют рестораны и бары
Ранее в Париже закрыли бары и рестораны. Теперь дошла очередь до Лиона, Лилля, Гренобля и Сент-Этьена.
Власти Франции ужесточили карантинные ограничения из-за распространения коронавируса еще в четырех крупных городах с высоким уровнем заражения.
Об этом сообщает BBC.
В частности, города Лион, Лилль, Гренобль и Сент-Этьен с 10 октября станут зонами максимальной готовности.
"Бары и рестораны придется закрыть, как это было сделано в Париже в начале этой недели и в Марселе в прошлом месяце", – говорится в сообщении.
Такие ограничения ввели на фоне рекордных 18 129 новых случаев COVID-19 за сутки.
"Ситуация ухудшилась в нескольких мегаполисах за последние дни... Каждый день все больше людей заражаются", – заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Состояние повышенной готовности во Франции объявляют, когда уровень инфицирования в местности превышает 250 случаев заражения 100 тысяч человек, а не менее 30% коек в отделениях интенсивной терапии заняты пациентами с коронавирусом.
Отметим, 5 октября, в Париже и его пригородах объявили самый высокий уровень опасности из-за эпидемии COVID-19. В городе закрыли бары и рестораны.
За сутки 8 октября в мире зафиксировали 348 774 новых случаев заболевания (сутками ранее было 343 517), всего за пандемию поставлено уже 36 753 904 диагноза.