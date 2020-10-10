Азербайджан показал, как разбомбил бронетехнику Армении, заявив, что та нарушила перемирие

В субботу, на 14-ый день вооруженного противостояния Армении и Азербайджана, несмотря на заключенное накануне перемирие, Минобороны Азербайджана опубликовало новый видео-контент с уничтожением техники армии Нагорного Карабаха.

"Уничтожена бронетехника противника, нарушившего режим прекращения огня", – коротко написало оборонное ведомство Азербайджана под новым роликом, опубликованным в 13:44, 10 октября.

Видео: Facebook / Министерство обороны Республики Азербайджан

Незадолго до этой публикации, в 13:11 оборонное ведомство Азербайджана написало на своей официальной странице в Facebook, что Армения нарушила режим прекращения огня:

"Несмотря на соглашение об объявлении режима прекращения огня в 12:00, армянская армия предприняла попытку атаковать в Агдара-Тертерском и Физули-Джабраилском направлениях. В то же время ряд наших населенных пунктов находится под артиллерийским обстрелом вооруженных сил Армении".

"Все попытки противника к наступлению были успешно пресечены нашими подразделениями. Против армянской армии принимаются адекватные ответные меры", – добавили в Баку.

До этого, в 12:35 Минобороны Азербайджана заявило: "Территория Тертерского и Агдамского районов обстреливаются противником". Уже в 12:56 спикер Минобороны Армении Шушан Степанян ответила на это сообщение Баку: "Заявление Минобороны Азербайджана о том, что армянская сторона ведет огонь в направлении Тартарского и Агдамского районов, является очередной фальсификацией".

В этой же публикации Степанян написала: "Подразделения Армии обороны Арцаха пресекают атаки противника с южного направления. Одновременно азербайджанские вооруженные силы держат под обстрелом город Гадрут".

Предыдущее видео Минобороны Азербайджана было опубликовано в 11:54 утра, с короткой подписью: "уничтожены очередные артиллерийские установки противника", без упоминаний о нарушении Арменией перемирия.

Видео: Facebook / Министерство обороны Республики Азербайджан

Через пару часов сложившуюся на линии фронта ситуацию прокомментировала спикер Минобороны Армении Шушан Степанян. Ссылаясь на информацию Министерства обороны Нагорного Карабаха, Степанян заявила, что новые бои в Карабахе начались еще до 12:00, и не прекращаются до сих пор.

"Еще до установления гуманитарного режима прекращения огня азербайджанская сторона предприняла попытку диверсионно-разведывательного проникновения в направлении Гадрута. Уже около 3 часов продолжаются действия по блокированию и уничтожению внедрившейся группы", – добавила пресс-секретарь Минобороны Республики Армения.

"Действия азербайджанской стороны, по всей видимости, продиктованы целью доказать сделанное накануне заявление президента Азербайджана о захвате Гадрута. На остальных участках фронта относительно спокойно", – заключила спикер оборонного ведомства.

Примечательно, что МО Азербайджана уже зная о приближающемся "режиме тишины", продолжало публиковать свои боевые успехи. Так, перед роликом с уничтожением артиллерии, в 10:30 азербайджанские вооруженные силы запостили очередной удачный обстрел армянских танков, снятый с дрона:

Видео: Facebook / Министерство обороны Республики Азербайджан

Как сообщил 10 октября российский Telegram-канал MilitaryMaps: "Турецкие источники выложили видео уничтожения дронами-камикадзе пусковой установки, комплекса С-300 ВС Армении, а также мобильного Радара 36D6 "Оловянный Щит".

Видео появилось в сети в субботу, однако сообщается, что дата его съемки неизвестна.

Также специализирующийся на боевых действиях канал MilitaryMaps опубликовал карту с точным местом атаки турецких беспилотников, стоящих на вооружении Азербайджана. Техника была уничтожена в районе поселка Кахнут на территории Армении.

Карта: Telegram / MilitaryMaps

Таким образом, по состоянию на середину дня, субботы Азербайджан и Армения взаимно обвиняют друг-друга в срыве договоренностей о прекращении огня.

При этом, судя по активному постингу видео-роликов с фронта, Азербайджан не намерен скрывать, что продолжает боевые действия и идет на показательный срыв перемирия. Некоторые СМИ и обозреватели усмотрели в такой политике Баку влияние третьих стран.

"Алиев целенаправленно дискредитирует Путина в угоду Турции! Сейчас Алиев, нарушая режим перемирия в Карабахе, целенаправленно пытается дискредитировать Россию и поставить под сомнение роль лично президента Путина, пригласившего глав МИД Армении и Азербайджан на переговоры в Москву", – пишет в субботу, 10 октября проармянский канал "Новости Армении и Азербайджана".

Журналисты канала заверяют: "Нет никаких сомнений в том, что это делается по прямому заданию Турции, стремящейся выдавить Россию с Южного Кавказа и взять на себя ведущую роль и в текущем конфликте".

Напомним, как стало известно в пятницу, 9 октября, Азербайджан захватил населенные пункты Джебраил и Талыш. Армянские войска, несмотря на заявления президента Республики Азербайджан Ильхама Алиева, сохранили контроль над Физули и Гадрутом.

При этом новая расстановка сил, с прорывом Азербайджана на южном направлении, и захваченным Джебраилом уже нанесена на карту нагорно-карабахского конфликта в "Википедии".

Nagorno-Karabakh conflict detailed map / Карта: Wikipedia.org

Примечательно: на обновлении карты за субботу, 10 октября, поселок Мадагиз, на севере Карабаха, а также высоты вокруг него находятся под контролем Азербайджана, о чем мы ранее уже сообщали.