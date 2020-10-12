"Посыпались искры из глаз". На протестах в Минске силовики избили брата биатлонистки Домрачевой

Старший брат четырехкратной олимпийской чемпионки по биатлону Дарьи Домрачевой Никита 11 октября был жестоко избит силовиками в Минске. Об этом сообщает TUT.by.

"Вчера я ехал на велосипеде по велодорожке по набережной в районе Зыбицкой к маме. Доехав до моста, я увидел, как на меня с криками бегут люди в оливковой форме. Я испугался, повернул в другую сторону, но оттуда, из-за угла здания, выбежала другая толпа силовиков, уже в черном. Они просто повалили меня с велосипеда и, ничего не объясняя, начали бить. У меня посыпались искры из глаз, текла по голове кровь. Я испугался за свой велосипед – он у меня уже 10 лет и очень мне дорог, я пытался вырваться, чтобы уберечь его", – рассказал Никита.

Фото: Tut.by.

После задержания Никита Домрачев оказался в СИЗО в переулке Окрестина, оттуда его увезли в больницу.

"Спустя какое-то время приехала скорая. В этот же момент мне принесли готовый протокол со всеми показаниями сотрудников, но прочитать не дали, обосновав тем, что там личные данные силовиков", – рассказал он. Сейчас он уже дома.

Напомним, биатлонистка Дарья Домрачева обратилась к белорусам с просьбой уважать друг друга в контексте протестов после президентских выборов.

"Ситуации на улицах не могут не беспокоить... Хочу обратиться к жителям нашей прекрасной, любимой страны, к представителям ОБОИХ СТОРОН конфликта: уважайте друг друга, слышьте друг друга и спокойно, цивилизованно решайте проблемы. Не впадайте в крайности, есть и другие, ГУМАННЫЕ методы решения проблем. Мы все люди. Давайте оставаться Людьми", – написала она.

Отмети, вчера в Беларуси проходил "Марш гордости", в Минск стягивали военную технику.

Неизвестные в балаклавах, спортивных костюмах с дубинками и ОМОН избивали собравшихся демонстрантов. В том числе, лежачих. Белорусский правозащитный центр "Весна" сообщил о 597 задержанных в ходе протестов в стране.